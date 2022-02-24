Две рамки весогабаритного контроля установят в Иркутской области в 2022 году

Они будут расположены на региональных трассах Черемхово – Голуметь – Онот и Братск – Усть-Илимск. Их стоимость составляет 127 млн рублей, сообщили SIA.RU в администрации области.

«Задача пунктов – защита автомобильных дорог от нагрузки тяжеловесного транспорта. Большегрузные автомобили не просто их повреждают, а разрушают», – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Размер штрафов за превышение веса на два и более процента составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

На пунктах весогабаритного контроля будет размещено оборудование, которое в автоматическом режиме фиксирует превышение весовой нагрузки транспорта, его габаритные параметры, скорость, осевые нагрузки, число осей и расстояние между ними. Остановка машин для этого не требуется.

Сейчас в Иркутской области действует три автоматических пункта весогабаритного контроля. Стоимость работ составила 134,25 млн рублей. Рамки расположены на автодорогах Иркутск – Оса – Усть-Уда, Иркутск – Усть-Ордынский и Иркутск – Большое Голоустное. Их установили в 2020 году. За это время на них зафиксированы нарушения и выписаны штрафы на 30 млн рублей.