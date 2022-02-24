Два новых выставочных зала откроют в парке «Патриот» в Иркутске

Иркутский военно-патриотический парк получил из областного бюджета субсидию в 818 тысяч рублей. Кроме того, организация выиграла средства от Фонда президентских грантов. Деньги направлены на развитие выставочных площадей, рассказали SIA.RU в администрации области.

Губернатор осмотрел экспозицию музея, обсудил с участниками встречи новые форматы, которые могут быть использованы в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

«Договорились, что 9 мая будут открыты для посетителей два новых зала, а до 1 сентября закончится формирование экспозиции», – сказал губернатор Игорь Кобзев.