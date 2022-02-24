Премьера второго сезона тревел-шоу Насти Ивлеевой «Блогеры и дороги» состоится в онлайн-кинотеатре KION 26 февраля

В шоу приняли участие известные блогеры-миллионники Ида Галич, Даня Милохин, Мария Миногарова, Дима Масленников, Эльдар Джарахов, Юлия Гаврилина, а также музыкальный продюсер Slava Marlow и другие.

МТС сообщает об эксклюзивной цифровой премьере второго сезона тревел-шоу блогера и ведущей Насти Ивлеевой «Блогеры и дороги», которая состоится 26 февраля в онлайн кинотеатре KION.

«Блогеры и дороги» – реальная история путешествий по России в формате тревел-шоу. Компания популярных блогеров отправляется в самые разные уголки России. Их главная цель – получить необычный опыт и найти уникальных людей, о которых просто обязана узнать аудитория. Блогеры полетят и поплывут навстречу неожиданным и иногда опасным приключениям.

Второй сезон шоу будет состоять из пяти эпизодов, каждый из которых посвящен отдельной локации. Герои посетят Урюпинск, Элисту, Майкоп и Кабардино-Балкарию. В каждой серии Настя Ивлеева с друзьями будет изучать новые места, пробовать традиционные блюда регионов, принимать участие в локальных развлечениях и знакомиться с местными уникальными мастерами, среди которых художники, иллюстраторы, повара, плотники и представители других интересных профессий.

Шоу «Блогеры и дороги» снято в live-формате: камеры почти не выключаются, поэтому в объектив попадает абсолютно все. Эпизоды начинаются буквально с посадки в самолет и загрузки в туристический автобус, фиксируются как радостные моменты, так и неприятные случаи – ничего не остается за кадром. Участники шоу делятся не только личным восприятием новых обстоятельств, в которых они оказались, но и интересными фактами о каждом из пунктов назначения.

В сериале приняли участие Настя Ивлеева (@_agentgirl), Эльдар Джарахов (@dlgreez), Виталий Парапатронов (@parapatronov), Юлия Гаврилина (@julia.gavrilina), Даня Милохин (@danya_milokhin), Маша Миногарова (@minogarova), Ида Галич (@galichida), Роман Каграманов (@kagramana), Сергей Чертков (@cherocky), Дима Масленников (@dima_maslen), Карина Карамбэби (@karrrambaby) и музыкальный продюсер Slava Marlow (@slavamarlow).

Режиссерами проекта «Блогеры и дороги» – Настя Ивлеева и Марсель Калинин.