Путин объявил о проведении военной операции в Донбассе

Ее цель – защита жителей независимых республик, сообщает РБК.

Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

«Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой системы, социальной сферы, руководители наших компаний и весь российский бизнес», – сказал Путин.

Основание для ввода войск стало обращение жителей Донбасса к России.

«Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал президент.

Также Путин обратился к украинским военным с призывом сложить оружие. Все, кто добровольно сдадутся, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.