Около 14 миллионов тонн угля добыли предприятия компании «Востсибуголь» по итогам 2021 года

Компания «Востсибуголь» (входит в En+ Group) подвела итоги 2021 года. За 12 месяцев предприятия угольного дивизиона добыли 13,9 млн тонн топлива, из них более 10 млн тонн угля поставлено на теплоэлектростанции Байкальской энергетической компании. По производственному плану 2022 года компания намерена увеличить добычу товарного угля более чем на два миллиона тонн в год за счет начала разработки Мугунского южного разреза, угли с которого обладают повышенными качественными характеристиками, рассказали SIA.RU в компании.

В 2021 году инвестиционные вложения в развитие и поддержание производственных мощностей Востсибугля составили 1,5 млрд рублей. Финансирование ремонтной программы – 578 млн рублей. Свыше 55 млн рублей направлено на природоохранные мероприятия, в числе которых строительство очистных сооружений и мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Также компания провела рекультивацию и вернула в оборот 60 гектаров земель лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

Налоговые и приравненные к ним платежи по компании в прошлом году составили 3,5 млрд рублей. Из них: в местные бюджеты 140,6 млн рублей, в федеральный – около 1,2 млрд, в консолидированные бюджеты субъектов – 956 млн., в социальные фонды – 1,2 млрд рублей.

Следуя ESG целям, в 2021 году компания продолжила все действующие социальные проекты. На них по соглашениям с муниципалитетами было выделено более 59 млн рублей. Также по обращениям местных администраций поставлено около 6 тыс. тонн социального угля для надежного прохождения отопительного сезона.

Евгений Мастернак, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь»:

– Для компании «Востсибуголь» ключевым событием 2021 года стала работа по подготовке к открытию Мугунского южного разреза в Тулуне. Проект, над которым мы работали последние несколько лет, позволит не только стабильно обеспечивать тепловые электростанции Иркутской области качественным топливом, но и поможет улучшить экологическую ситуацию в городах. Также в приоритете для компании остается выполнение всех взятых на себя социальных обязательств как перед муниципалитетами, в которых мы ведем свою деятельность, так и перед нашими работниками. Важным шагом для нас, как и всех предприятий En+ Group, было двухэтапное повышение заработной платы сотрудникам. Движение в этом направлении будет продолжено, в ближайших планах обеспечить доход специалистов на 15% выше средней зарплаты по региону.