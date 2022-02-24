В санкционный список Евросоюза вошли шесть из семи депутатов Госдумы от Иркутской области

Причина внесения в список – признание ЛНР и ДНР.

В санкционный список, который опубликован в Официальном журнале ЕС, вошли:

Сергей Левченко (КПРФ);

Михаил Щапов (КПРФ);

Сергей Тен («Единая Россия»);

Александр Якубовский («Единая Россия»);

Мария Василькова («Единая Россия»);

Антон Красноштанов («Единая Россия»).

Избежал санкций депутат от партии «Новые люди» Георгий Арапов, он голосовал против признания республик.

Напомним, что ограничения ввели в отношении 351 депутата Госдумы – это те, кто 15 февраля проголосовал за передачу президенту РФ Владимиру Путину обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР.