АТБ дарит подарки к 23 февраля и 8 Марта держателям карт Visa

С 18 февраля все держатели карт Visa от АТБ могут принять участие в акции «Подарки близким с кэшбэком 7%».

Теперь подарить близким подарок на 23 февраля или 8 Марта будет не только приятно, но и выгодно. АТБ поможет вернуть повышенный кэшбэк 7% от ваших праздничных трат в магазинах подарков, салонах красоты и цветов и множестве других интересных категорий. Если у вас уже есть или вы успеете оформить карту Visa «Кошелек», «Большой кошелек», «Валютный кошелёк», «Кэшбэк карту» или карту АТБ 2.0, то после оплаты покупки в данных категориях повышенный кэшбэк будет начислен на баланс карты.

Акция продлится до 14 марта 2022 года. Подробнее об акции можно узнать по ссылке. Оформить карты можно на сайте АТБ.