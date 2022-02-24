Яндекс.Еда и нетмонет будут вместе развивать сервисы для ресторанов

Яндекс.Еда и сервис онлайн-чаевых нетмонет договорились о партнерстве. Они планируют объединить продуктовую и коммерческую экспертизу, ресурсы и знание рынка, чтобы совместно развивать полезные онлайн-сервисы для индустрии гостеприимства.

Вместе сервисы смогут предлагать ресторанам сразу комплекс услуг на привлекательных условиях. В их числе: электронное меню, оплата счета по QR-коду, электронные чаевые.

«Яндекс.Еда — популярный партнер по доставке, а нетмонет — один из крупнейших сервисов онлайн-чаевых, который любят рестораны и их клиенты по всей стране. Благодаря партнерству, заведения смогут не только бесшовно использовать наши продукты вместе, но и получать от этого дополнительные преимущества», — заявила коммерческий директор Яндекс.Еды Наталья Лоза.

«В ходе переговоров с командой Яндекс.Еды мы убедились, что видение развития рынка HoReCa и идеология наших сервисов чаевых сходятся. Мы с радостью объединим наши усилия и экспертизу для совместного продвижения комплекса продуктов на наиболее выгодных для наших партнеров условиях», — прокомментировал директор нетмонет Егор Высоцкий.

«Культура партнерства, взаимовыгодного развития — это часть Альфа-ДНК. Сама по себе история нашего знакомства с нетмонет этому подтверждение. Нетмонет вошел в состав группы Альфа-Банка как успешный стартап, сохранив самостоятельность и свободу выбора своего бизнес-вектора. Сейчас команда сервиса приняла решение о новом партнерстве, которое стимулирует его дальнейшее развитие на рынке. Мы поддерживаем этот шаг, поскольку он позволит создать новую очевидную ценность для клиентов», — подчеркнул член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Стороны приняли решение о сотрудничестве и после проработки его детального плана планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве.