Денис Вальвачев возглавил департамент по работе с массовым сегментом ВТБ

В рамках реализации своей стратегии ВТБ усиливает работу с розничными клиентами и объявляет о создании департамента по работе с массовым сегментом. Новую структуру возглавил Денис Вальвачев, задачами которого станут разработка и запуск новых продуктов и сервисов для массовой розницы и масштабная трансформация услуг Daily banking для пользователей ВТБ.

Сегодня ВТБ обслуживает более 16 млн активных клиентов — каждого пятого экономически активного жителя России. 95% из них составляют клиенты массового сегмента, поэтому ключевой задачей нового подразделения будет персонализация услуг для отдельных категорий населения. Стратегическая цель ВТБ — стать банком первого выбора для клиентов и увеличить свою долю на рынке обслуживания финансово активных пользователей до 40%.

В числе приоритетных новинок, которые департамент массового сегмента готовит для клиентов — более динамичное развитие услуг платежей и переводов, работа с представителями старшего поколения и молодежной аудиторией, а также запуск новых пакетных сервисов, подписок и реформирование программы лояльности. В частности, ВТБ намерен запустить сервис выгодных подписок на популярные сервисы, максимально интегрировать привычные платежи розничного клиента в ВТБ Онлайн и разработать универсальный способ оплаты и авторизации с помощью единого логина.

Куратором департамента массовой розницы станет заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Массовый сегмент — ядро нашей клиентской базы, и в этом году мы значительно усилим работу с ним. Для этого мы намерены систематизировать и развивать продукты и услуги с фокусом на их удобство, персональные потребности клиента, программу лояльности, стабильность и скорость работы наших цифровых каналов. При этом фокус сделан не только на онлайн-сервисы, через которые к концу года ВТБ планирует продавать свыше половины продуктов массовой розницы, но и на развитие сети. Банк продолжит открытие офисов нового формата, стремясь создать образцовую сеть и обучать сотрудников работать как универсальных менеджеров, способных решить любой вопрос клиента. Денис Вальвачев, обладающий богатым опытом работы с различными сегментами и регионами, возглавит процесс трансформации Daily banking. Во многом усилиями его команды мы намерены нарастить нашу активную клиентскую базу в этом году почти на 3 млн человек», — комментирует Анатолий Печатников.