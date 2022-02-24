Банк ВТБ поддержал новую постановку Бориса Эйфмана «Чайка. Балетная история»

22 и 23 февраля 2022 года при поддержке банка ВТБ состоится мировая премьера спектакля Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана «Чайка. Балетная история» по пьесе А. П. Чехова. Показ состоится на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.
Зрителям будет представлена совершенно новое прочтение Борисом Эйфманом классической пьесы. В постановке использованы музыкальные произведения Сергея Рахманинова и Александра Ситковецкого. Декорации к балету подготовлены художником Зиновием Марголиным. Автором костюмов стала Ольга Шаишмелашвили, световое оформление спектакля выполнено Глебом Фильштинским и Борисом Эйфманом.
«Действие в нашем спектакле перенесено из усадьбы в репетиционный зал, где экспериментатор Треплев, одержимый поиском новых танцевальных форм, противостоит успешному хореографу Тригорину, ставящему свою версию „Лебединого озера“, а юная артистка Заречная соперничает с властной примой Аркадиной. Применяя инструментарий языка балета, мы размышляем о мятежной попытке взлета души и разрушительном гнете повседневности, многоликости любви и обреченности человека на одиночество, наконец, — о самой сути театра», — рассказал Борис Эйфман, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета.
«На протяжении многих лет ВТБ в рамках собственной социальной программы „Культурная страна“ поддерживает ключевые премьеры всемирно известного Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с партнерами, так как одна из наших стратегических задач — это системная работа по сохранению и развитию культурного наследия нашей страны. В этом году труппа театра Бориса Эйфмана отмечает