Примсоцбанк: Держатели карт «Сегодня» получат кэшбэк за оплату коммуналки

Тёплый кэшбэк на весну! С 21.02.2022 по 30.04.2022 г. в Примсоцбанке проходит акция для новых и действующих держателей карт «Сегодня».



В рамках акции все держатели моментальных карт могут получить 1% кэшбэка за оплату коммунальных услуг через мобильный банк «Примсоцл@йн».



Узнать подробности об акции вы можете по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.