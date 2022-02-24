«Лаборатория Касперского» и Райффайзен Банк назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году

В 2021 году среди легенд и направлений, которые мошенники применяли в своих схемах, исследователи «Лаборатории Касперского» выделяют использование темы коронавируса, предложения лёгкого заработка, в том числе скам* с розыгрышами и призами якобы от известных брендов, а также создание большого количества фейковых страниц платёжных систем. Эксперты Райффайзен Банка также отмечают значительное увеличение доли фишинга в общем объеме мошеннических атак.

«Мы замечаем значительный рост фишинга по сравнению с телефонным мошенничеством за последние полгода, — прокомментировал Илья Зуев, руководитель управления информационной безопасности Райффайзен Банка. — В 2021 году фишинговые атаки составили 35% от всех случаев мошенничества, с которыми сталкивались наши клиенты, — в 2020 году эта доля составляла всего лишь 5%. Мошенники полностью автоматизируют свои действия: запуск фишинговых ресурсов и их распространение в сети занимает минуты. Мы отслеживаем появление таких сайтов и блокируем их, однако клиентам также важно сохранять бдительность».

Одной из актуальных в 2021 году стала тема инвестиций: банки и другие организации активно продвигали инвестиционные и брокерские счета. По данным «Лаборатории Касперского, злоумышленники не остались в стороне от этого тренда и постарались сделать так, чтобы их «инвестиционные проекты» выглядели особенно заманчиво. Чтобы привлечь внимание и заполучить доверие потенциальных вкладчиков, мошенники распространяли в рунете объявления от имени успешных бизнесменов и крупных компаний. В них предлагалось внести небольшую сумму, чтобы через некоторое время получить взамен внушительную прибыль. В некоторых случаях злоумышленники подчеркивали стабильность и отсутствие рисков для инвестора, а также статус организации. Чтобы придать солидности процедуре, жертвам предлагалось пройти тест или оставить заявку, а иногда и получить консультацию специалиста. Итог же был один: отдав деньги мошенникам, инвестор не получал ничего.

В целом в схемах с фишингом в качестве приманки часто используются названия крупных известных компаний. По данным отчёта Kaspersky Fraud Prevention**, в 2021 году чаще всего от неправомерного использования бренда страдали глобальные интернет-порталы и онлайн-магазины . На долю каждой из этих двух категорий приходился почти 21% подобных случаев. В 12% случаев использовались названия банков, в 8% — платёжных систем.

Согласно тому же отчёту, чаще всего в 2021 году злоумышленники пытались совершить несанкционированные денежные переводы, используя скомпрометированные учётные записи. Доля таких инцидентов составила 73%. В 21% случаев в ход шли боты и средства автоматизации.

«Злоумышленников привлекают горячие темы, особенно связанные с новыми видами заработка. Мошенникам удаётся эффективно использовать приёмы социальной инженерии и вытягивать чужие деньги. К тому же с развитием защитных технологий и ростом уровня цифровой грамотности пользователей мошенники усложняют разработку контента — скрывают следы и „зашумляют“ тексты, искажают страницы, чтобы их сомнительное содержимое было трудно отследить. Мы призываем сохранять бдительность, не доверять подозрительным сообщениям в почте, мессенджерах или на просторах сети. Критическое отношение к сомнительным предложениям и использование надёжного защитного решения помогут сберечь деньги, данные и нервы», — говорит Татьяна Щербакова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Чтобы не стать жертвой скама или фишинговых схем, эксперты «Лаборатории Касперского» и Райффайзен Банка советуют:

не переходить по сомнительным ссылкам из почты, сообщений в мессенджерах и SMS;

если отправитель вызывает доверие, а содержание сообщения — нет, лучше удостовериться, что сообщение отправил именно тот, о ком вы думаете, например, спросить у человека напрямую голосом, если есть такая возможность;

проверять написание адресов сайтов, прежде чем вводить на них данные;

использовать надёжное защитное решение, которое предотвратит попытку перейти на фишинговый или скам-сайт .

* Скам — вид онлайн-мошенничества , при котором пользователю предлагают щедрое денежное вознаграждение. Чтобы его получить, просят оплатить комиссию, обычно небольшую. Комиссия достаётся злоумышленникам, а жертва не получает ничего. Если же для перевода комиссии пользователь вводит данные карты, то рискует и их сохранностью. ** Данные срабатывания решения Kaspersky Fraud Prevention в период с января по сентябрь 2021 года.