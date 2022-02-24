Екатерина Ефимова возглавила в Райффайзен Банке группу по управлению рисками мошенничества

Екатерина Ефимова будет отвечать за функцию управления рисками мошенничества, а также внедрение решений для предотвращения и расследования недобросовестных действий. Одним из ключевых приоритетов ее работы станет развитие новых цифровых решений на основе технологий ИИ, которые позволят сделать процесс выявления рисков ещё быстрее и точнее.

«Я очень рада стать частью дружной команды Райффайзен Банка. В банке сильная экспертиза по работе с данными, благодаря которой реализуются инновационные решения в области риск-политик на уровне российской банковской отрасли, а также на уровне международной группы. Моей амбициозной целью будет организовать работу таким образом, чтобы наш банк был известен среди клиентов как самый надежный и безопасный», — прокомментировала Екатерина Ефимова.

Ранее Екатерина более 11 лет проработала в PwС. За это время она провела более сотни крупных проверок и расследований в компаниях различных отраслей во многих странах мира. Кроме того, у Екатерины огромный опыт расследований финансовых преступлений в банковском секторе: более четырех с половиной лет она руководила проверками, связанными с выявлением обстоятельств банкротства финансовых организаций, тесно сотрудничая с ГК АСВ.