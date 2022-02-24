Райффайзен Банк выдал исторический объем потребительских кредитов

По итогам 2021 года Райффайзен Банк выдал максимальный объем потребительских кредитов за 25 лет работы на российском рынке: более 135 млрд руб. Средний чек одного займа составляет более 625 тыс. руб.

«В течение года мы трижды обновляли рекорд наших месячных выдач: в апреле, июне и декабре. Это напрямую связано с постоянным улучшением условий кредитования и процесса оформления, — говорит руководитель направления развития потребительских кредитов Райффайзен Банка Иван Карпов. — Мы расширили нижнюю и верхнюю границы возможных займов: от 30 тысяч рублей до трех миллионов, а также значительно ускорились в обработке заявок. Сегодня получение кредита в мобильном приложении Райффайзен Онлайн занимает порядка 5 минут».

Более 80% заявок на потребительские кредиты Райффайзен Банк получает через онлайн-каналы . В 2020 году этот показатель составлял в среднем 70%, а в 2019 — 63%.

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