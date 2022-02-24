Бои идут на всех линиях соприкосновения с ДНР

В Донецкой народной республике идут бои на всей линии соприкосновения, передает сообщение официального представителя Народной милиции Эдуарда Басурина РИА Новости.

Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие.

Напомним, что ранее Владимир Путин объявил о проведении военной операции в Донбассе. «Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг», – сказал Путин в официальном обращении.