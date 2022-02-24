Военное положение ввели в Украине

Об этом в Телеграме заявил президент страны Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Мы вводим военное положение по всей территории нашей страны», – сказал он. Кроме того Зеленский призвал украинцев не паниковать.

«От всех вас нужно спокойствие, по возможности, оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины», – заявил он.

Напомним, что ранее Владимир Путин объявил о проведении военной операции в Донбассе. «Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг», – сказал Путин в официальном обращении.