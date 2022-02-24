Новости

Губернатор Иркутской области и спикер ЗС Александр Ведерников направят однодневные заработки на помощь жителям Донбасса

Они призвали правительство области, депутатов и сотрудников аппарата ЗС последовать их примеру и принять участие в сборе средств, сообщили SIA.RU в администрации области.

«Волонтёрский центр партии «Единая Россия» начал сбор средств для отправки в единый гуманитарный центр в Ростовской области, который является федеральным оператором по оказанию гуманитарной помощи. Деньги пойдут на еду, одежду и товары первой необходимости», – отметил Игорь Кобзев.

Напомним, что ранее Владимир Путин объявил о проведении военной операции в Донбассе. «Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг», – сказал Путин в официальном обращении.

Читайте также:

Военное положение ввели в Украине
24 февраля 2022
Бои идут на всех линиях соприкосновения с ДНР
24 февраля 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании