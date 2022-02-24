Интерес к инвестициям в Сибирском федеральном округе в 2021 году удвоился

Количество розничных инвесторов, имеющих фондированные брокерские счета в ВТБ Капитал Инвестиции, в Сибирском федеральном округе за 2021 год выросло вдвое. При этом общая стоимость размещенных на этих счетах активов увеличилась за год в 1,5 раза, рассказали SIA.RU в банке.

На долю клиентов из Сибири приходится 10% от общего количества клиентов с фондированными брокерскими счетами в ВТБ Капитал Инвестиции.

В целом по России общее число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в 2021 г. увеличилось на 51%, превысив 2,3 миллиона в конце года. За год было зарегистрировано 1,4 млн новых счетов (один клиент может иметь отдельно ИИС и брокерский счет).

За прошедшие 3 года количество инвесторов в возрасте до 25 лет выросло в 33 раза, а в возрасте от 25 до 35 лет – в 14 раз. В результате доля клиентов ВТБ Капитал Инвестиции младше 35 лет за 3 года увеличилась с 11% до 34%.

В 2021 г. особенную ставку ВТБ Капитал Инвестиции делали на развитие мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции. Сегодня ежедневно его использует более 450 тысяч человек – в два раза больше, чем годом ранее.

В прошедшем году было реализовано получение статуса квалифицированного инвестора в мобильном приложении, а с четвертого квартала неквалифицированные инвесторы могут пройти тестирование для доступа к сложным финансовым инструментам.