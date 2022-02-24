Новости

Центробанк начал валютные интервенции на фоне операции в Украине

ЦБ с 24 февраля будет подавать на рынке иностранную валюту, что должно удовлетворить спрос на нее и ослабить давление на рубль, сообщает РБК.

Читайте также:

Сбербанк: Мы готовы к любому развитию ситуации
24 февраля 2022
Режим повышенной готовности ввели в Крыму
24 февраля 2022

Собственные валютные интервенции Банк России не проводил с декабря 2014 года, когда перешел в своей денежно-кредитной политике к режиму инфляционного таргетирования вместо режима валютного коридора. В последующий период операции с валютой на рынке ЦБ проводил только в рамках продажи Сбербанка правительству и по бюджетному правилу (связано с доходами от цен на нефть – когда они выше заложенного в бюджете уровня ЦБ покупает валюту, когда ниже – продает).

От ежедневных закупок валюты в рамках бюджетного правила регулятор уже отказался во время январского обвала рубля, чтобы поддержать национальную валюту.

Напомним, что 24 февраля после открытия утренней сессии Московской биржи курс доллара подскочил на 6,55% по сравнению с закрытием предыдущего дня (81,1 руб.), до 84,07 руб. Евро на открытии сессии поднялся выше 95,2 руб. (закрывался на отметке 91,8 руб.).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Военная операция в Донбассе 2022 Украина, Россия, НАТО #Украина #Донецк, последние новости":
Все материалы сюжета (46)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании