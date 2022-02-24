Центробанк начал валютные интервенции на фоне операции в Украине

ЦБ с 24 февраля будет подавать на рынке иностранную валюту, что должно удовлетворить спрос на нее и ослабить давление на рубль, сообщает РБК.

Собственные валютные интервенции Банк России не проводил с декабря 2014 года, когда перешел в своей денежно-кредитной политике к режиму инфляционного таргетирования вместо режима валютного коридора. В последующий период операции с валютой на рынке ЦБ проводил только в рамках продажи Сбербанка правительству и по бюджетному правилу (связано с доходами от цен на нефть – когда они выше заложенного в бюджете уровня ЦБ покупает валюту, когда ниже – продает).

От ежедневных закупок валюты в рамках бюджетного правила регулятор уже отказался во время январского обвала рубля, чтобы поддержать национальную валюту.

Напомним, что 24 февраля после открытия утренней сессии Московской биржи курс доллара подскочил на 6,55% по сравнению с закрытием предыдущего дня (81,1 руб.), до 84,07 руб. Евро на открытии сессии поднялся выше 95,2 руб. (закрывался на отметке 91,8 руб.).