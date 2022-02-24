Цены на газ в Европе подскочили на 30%

Фьючерсы на газ с поставкой на нидерландском хабе TTF сегодня стремительно растут. Ближние контракты, которые ближе всего к спот ценам на европейском рынке газа, с открытия торгов подскочили более чем на 30% до $1350 за тыс. кубометров.



Причиной снижения стали опасения из-за поставок российского газа в Европу. На долю российского газа в Европе по трубопроводам Газпрома приходится 40% от всех поставок в регион.



Ситуация на европейском газовом рынке и до обострения была тяжелой. Цены на газ на протяжении всего отопительного сезона оставались в 5 раз выше нормальных уровней, что привело к повышенной финансовой нагрузке на европейскую промышленность и домохозяйства.