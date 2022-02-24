ЦБ вводит запрет коротких продаж на российском финансовым рынке

Запрет вступил в силу с 24 февраля.

«В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11:00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке», – говорится на сайте ведомства.

Напомним, что 24 февраля после открытия утренней сессии Московской биржи курс доллара подскочил на 6,55% по сравнению с закрытием предыдущего дня (81,1 руб.), до 84,07 руб. Евро на открытии сессии поднялся выше 95,2 руб. (закрывался на отметке 91,8 руб.).