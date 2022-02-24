Режим повышенной готовности ввели в Крыму

Эвакуация из приграничных населенных пунктов республики не проводится, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов в Телеграм.

«Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым. Это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач. Эвакуация из приграничных населенных пунктов республики не проводится. Тем не менее приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр Крыма», – пишет Аксенов.

Он добавил, что здоровью крымчан ничего не угрожает.