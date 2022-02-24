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Сбербанк: Мы готовы к любому развитию ситуации

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Сбербанк попал под санкции на фоне ситуации на Украине. На Московской бирже акwии банка на 12:00 мск обвалились на 44%.
 
Все системы Сбербанка работают в штатном режиме. Клиентам в полном объеме доступны их средства и сервисы. Это касается как физических, так и юридических лиц, сообщает пресс-служба компании.
 
В банке заверяют, что располагают всеми необходимыми ресурсами и опытом для работы в сложившихся условиях, а информация о любых ограничениях является фейком.

– Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций, – говорится в сообщении банка.
 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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