Сбербанк: Мы готовы к любому развитию ситуации

Сбербанк попал под санкции на фоне ситуации на Украине. На Московской бирже акwии банка на 12:00 мск обвалились на 44%.

Все системы Сбербанка работают в штатном режиме. Клиентам в полном объеме доступны их средства и сервисы. Это касается как физических, так и юридических лиц, сообщает пресс-служба компании.

В банке заверяют, что располагают всеми необходимыми ресурсами и опытом для работы в сложившихся условиях, а информация о любых ограничениях является фейком.



– Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций, – говорится в сообщении банка.

