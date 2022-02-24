Амбулаторный центр диагностики и лечения респираторных инфекций будет работать в иркутском Сибэкспоцентре до 28 февраля

За время работы центра в него обратилось более шести тысяч человек. Об этом сообщила осуществляющая полномочия министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова.

Ежедневно там работает 99 медицинских работников со всех поликлиник Иркутска. Жители не только имеют возможность сделать тест на ковид, но и получить препараты для лечения в амбулаторных условиях.

Напомним, временный амбулаторный центр на базе Сибэкспоцентра был открыт 7 февраля для того, чтобы снизить нагрузку на поликлиники. В начале месяца в центре было до тысячи обращений за день, сейчас до 150 человек.