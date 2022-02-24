СМИ ждут штрафы до 5 млн рублей за освещение ложных данных о событиях на Украине

Роскомнадзор напомнил средствам массовой информации про Закон о СМИ, согласно которому издания обязаны брать сведения только из официальных источников информации, в том числе, при освещении событий на Украине. В случае нарушения закона СМИ ждут штрафы до 5 млн рублей, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«При подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников. <…> Распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьёй 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения в виде административного штрафа на сумму до 5 млн рублей», – говорится в сообщении.

Надзорное ведомство также пояснило, что материалы с недостоверной информацией, опубликованные в Интернете, будут блокироваться.