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Авиакомпания S7 отменила рейсы почти в 20 городов РФ после начала военной операции

Перевозчик S7 заявил об отмене рейсов в почти 20 российских городов после начала военной операции в Донбассе.

«В связи с ограничением полетов со стороны российских властей рейсы S7 Airlines в Сочи и Махачкалу из Москвы, а также все рейсы в Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань, Минеральные Воды, Владикавказ и Брянск 24 февраля 2022 года отменены», – сообщила авиакомпания.

Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета в разделе «Мои бронирования» на сайте, в приложении или в офисах продаж, где был куплен билет.

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