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Муниципальное предприятие «КОС БМО» заплатит 3,5 млн рублей за загрязнение Байкала

Арбитражный апелляционный суд постановил признать законным требование Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории о взыскании с МУП «КОС БМО» более 3,5 млн рублей за загрязнение Байкала, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Установлено, что организация загрязнила озеро недостаточно очищенными сточными водами. Произошло это еще в 2020 году, однако добровольно возмещать ущерб МУП отказалось. Предприятие пыталось оспорить решение, однако сделать это не удалось.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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