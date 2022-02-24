Построенные 100 лет назад Знаменские бани выставили на продажу в Иркутске за 22 млн рублей

Исторический памятник Знаменские бани, которые были построены, согласно перечню объектов культурного наследия, в 1919-1920 годах, выставили на продажу за 22 млн рублей, следует из данных платформы объявлений Авито.

Здание находится на улице Рабочего Штаба, 35. Здесь по-прежнему располагается общественная баня. Земельный участок, где построен дом, имеет площадь 1,7 тысячи квадратных метров.

Бани имеют два этажа: на первом, согласно данным в объявлении, размещается магазин, вестибюль, два индивидуальных номера с комнатой отдыха, душевой и парилкой. Тут имеется общее отделение, где есть раздевалка, санузел, помывочное отделение, парная.

На втором этаже располагается большая комната свободного назначения, ранее тут работала парикмахерская. Кроме того, имеется кабинет администратора, комната хозяйственного инвентаря, три индивидуальных номера с комнатой отдыха, душевой, парилкой, санузлом. Также имеется раздевалка, помывочное отделение.