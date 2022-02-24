Банду вымогателей цветмета на 8,6 млн рублей у бизнесмена осудили в Ангарске

Ангарский городской суд Иркутской области вынес приговор четверым местным жителям, которые вымогали черный и цветной металлы на 8,6 млн рублей у бизнесмена, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в 2018 году подсудимые, угрожая применением насилия представителю собственника бывшего завода металлоконструкций в поселке Мегет, требовали передать им находящийся на территории предприятия лом черного и цветного металла.

«Не добившись желаемого, через несколько дней под предлогом якобы наличия гражданско-правовых отношений и юридического спора, используя фиктивные документы, злоумышленники демонтировали и вывезли с охраняемой территории завода металлические изделия на общую сумму свыше 7,2 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.

Осужденных задержали осенью 2018 года. В текущем году их приговорили к лишению свободы на сроки от 6 лет и 4 месяцев до 8 лет колонии строгого режима в зависимости от роли и степени участия в преступлении. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму свыше 6,5 млн рублей.