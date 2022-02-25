В Иркутске состоялось открытие корпуса Байкальского института БРИКС

Байкальский института БРИКС открыл новое здание, где будут заниматься российские и иностранные студенты. Институт создан при ИРНИТУ в 2017 году для реализации англоязычного образования на территории региона. Теперь студенты смогут проходить обучение в более комфортных условиях.

Трехэтажное здание имеет богатую, почти столетнюю историю: в 1930-е годы здесь находился радиоузел, в 90-е – районный Дом быта и другие учреждения. В 2019 году ИрНИТУ приобрел здание в рамках реализации федерального проекта «Экспорт образования», корпус был полностью отремонтирован, занятия в нем начались в январе 2022 года.

В обновленном здании учебный процесс организован в аудиториях, полностью оснащенных мультимедийным оборудованием, есть компьютерные классы, переговорная комната, зоны отдыха, просторные тематические аудитории, посвященные разным странам: Индии и Китаю, а также Байкалу.

– На сегодняшний день Байкальский институт БРИКС реализует 10 образовательных программ уровня бакалавриата и магистратуры в сфере глобальной экономики, «зеленой» энергетики, экологии и охраны окружающей среды, международной журналистики. Здесь обучаются около 500 студентов. Мы приглашаем к нам лучших профессоров России и иностранных государств, – пояснил Михаил Корняков, ректор ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет».

По завершении учебы выпускники получают диплом государственного образца, у студентов есть возможность получить два диплома: один – ИрНИТУ, другой – зарубежного института-партнера. Также все студенты имеют возможность пройти зарубежную стажировку в университетах Европы и Азии.

– Открытие комфортного здания Байкальского института БРИКС – необходимая составляющая продвижения российского образования на международном образовательном рынке. Благодаря современным образовательным программам института наша молодежь может получить конкурентоспособное образование в англоязычной языковой среде и завить о себе как о специалистах мирового уровня, – сказал Игорь Кобзев.