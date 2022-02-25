Наталья Гершун: В зоне особого внимания - развитие НОЦ «Байкал» и участие региона в конкурсе на строительство межвузовского кампуса

Результаты деятельности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области за 2021 год и основные направления работы в 2022-м рассмотрели на заседании Правительства региона, которое провел первый заместитель Губернатора-Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун напомнила основные показатели социально-экономического развития, которых регион достиг в 2021 году. Так, объем промышленного производства по сравнению с 2020-м увеличился на 2,8%. Объем инвестиций в основной капитал по оценочным данным составил 445,4 млрд рублей, что на 6,9% больше, чем в предыдущем году. По этому показателю Иркутская область вошла в топ-10 регионов РФ и заняла второе место среди субъектов Сибирского Федерального округа.

Среди основных достижений 2021 года Наталья Гершун также выделила принятие Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года, включение межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал» в перечень победителей для последующего предоставления федеральной государственной поддержки.

- Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поставил задачу: при реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов НОЦ должны обеспечиваться рост доли отечественных предприятий на мировых рынках, увеличение объема товаров и услуг для реализации стратегических целей развития Иркутской области, Республики Бурятия и Российской Федерации в целом, - напомнила Наталья Гершун.



В 2021 году также была одобрена заявка Иркутской области на инфраструктурный бюджетный кредит в размере 8,65 млрд рублей, который будет направлен на реализацию пяти проектов комплексного развития территорий. В результате планируется строительство 2,4 млн кв. м. жилья, создание 13,6 тыс. новых рабочих мест.



В числе основных направлений деятельности в 2022 году Наталья Гершун назвала разработку плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Иркутской области с выделением девяти приоритетных направлений: лесная и строительная отрасли, сельское хозяйство, энергетический блок, экология, климатическая повестка, промышленное производство, туризм и развитие транспортной инфраструктуры.



В 2022-м продолжится сопровождение инвестиционных проектов. Будет сделан акцент на цифровизацию мер поддержки малого и среднего бизнеса. В зоне особого внимания - развитие НОЦ «Байкал», включая создание инжинирингового центра, школы ключевых исследователей, центра трансфера технологий и инженерной школы, а также участие региона в конкурсном отборе на строительство студенческого межвузовского кампуса мирового уровня.