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Мосбиржа предостерегла частных инвесторов их от излишних эмоциональных решений

На фоне сильного падения российского рынка акций Московская биржа опубликовала обращение к частным инвесторам, где предостерегла их от излишних эмоциональных решений. Как показывает многолетняя практика, это может негативно повлиять на финансовые результаты инвестиций, отмечается в обращении.

«Рынки переживают экстраординарную волатильность. Мы рекомендуем частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и по возможности воздержаться от необдуманных сделок». –  призывает торговая площадка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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