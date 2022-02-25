Мосбиржа предостерегла частных инвесторов их от излишних эмоциональных решений

На фоне сильного падения российского рынка акций Московская биржа опубликовала обращение к частным инвесторам, где предостерегла их от излишних эмоциональных решений. Как показывает многолетняя практика, это может негативно повлиять на финансовые результаты инвестиций, отмечается в обращении.

«Рынки переживают экстраординарную волатильность. Мы рекомендуем частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и по возможности воздержаться от необдуманных сделок». – призывает торговая площадка.