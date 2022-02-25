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Банк «Открытие»: Санкции не окажут существенного влияния на работу, банк продолжает обслуживать клиентов в обычном режиме

Санкции не окажут существенного влияния на деятельность банка «Открытие» и компаний Группы, говорится в официальном сообщении банка:

– Мы были готовы к такому развитию событий. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы, – сообщает пресс-служба банка. – Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США. Мы подтверждаем, что выполняем обязательства перед всеми клиентами.

Санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Для этого наши клиенты могут использовать все привычные каналы – офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк. 

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Все карты банка «Открытие», в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России.

Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей.

Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуем снять наличные средства с карты «Открытия» или расплачиваться картой другого банка.

"Открытие" продолжит обслуживать брокерские счета.

Информация о всех продуктах и сервисах доступна на сайте банка https://www.open.ru/, а также в каналах дистанционного обслуживания.

Мы делаем все возможное, чтобы защитить интересы наших клиентов. "Открытие" вместе со своими клиентами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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