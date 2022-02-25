Российский рынок рухнул. Что дальше?

В четверг российский рынок открылся с огромным гэпом вниз, после чего продолжил сильное снижение, обновив шестилетние минимумы. В моменте индекс МосБиржи рухнул на 45%, индекс РТС — почти 50%. Столь сильное снижение было реакцией на начало специальной военной операции России на Донбассе. Несмотря на то, что существенную часть потерь удалось отыграть, однодневное снижение российского рынка стало рекордным за всю историю. Даже в кризис 1998-го таких антирекордов рынок не устанавливал.

По итогам дня индекс МосБиржи провалился до 2058,12 п. (-33,28%), индекс РТС до 742,91 п. (-39,44%). Аутсайдерами торгов стали привилегированные акции Мечела (-49,5%), Интер РАО (-48,3%), VK (-47,5%), привилегированные акции Сбербанка (-47,1%), обыкновенные акции Мечела (-46,9%), обыкновенные акции Сбербанка (-46,1%).



Аналитики опасаются делать даже краткосрочные прогнозы из-за огромной геополитической неопределенности и высокой волатильности.

Тем не менее, аналитики БКС предполагают, что рынок вряд ли вернется в ближайшее время к достигнутым вчера минимумам (1680 п. по индексу МосБиржи и 610 п. по индексу РТС), которые были вчера обновлены в результате паники и принудительной массовой ликвидации маржинальных позиций. Оговоривая, если геополитическая ситуация не будет развиваться по самому негативному сценарию.

Рубль вчера обновил исторический минимум к бивалютной корзине. В моменте доллар достигал отметки 89,6 руб., евро приближался к уровню 100 руб. впервые с декабря 2014 г., немного не дотянув до установленного тогда рекордного значения 100,74 руб. Благодаря валютным интервенциям ЦБ часть потерь в середине торгов удалось отыграть. Однако затем рубль возобновил снижение, вернувшись к минимумам.