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Приложения Промсвязьбанка удалены из App Store и Google Play

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Ранее Евросоюз ввел санкции против банка.

В AppStore размещались три приложения банка: «ПСБ», «ПСБ Бизнес», «ПСБ инвестиции»». Из GooglePlay пропало только банковское приложение для розничных клиентов. Владельцы Android-устройств могут скачать его на сайте банка.

«Компания Apple удалила приложения из-за введенных санкций в отношении банка. Установленные приложения банка на смартфонах Apple продолжают работать в стандартном режиме, клиентам доступен полный функционал. В случае если, приложение "ПСБ" на телефонах с операционной системой iOS не установлено, клиент может воспользоваться интернет-банком», – передает сообщение банка Интерфакс.

Напомним, что все операции в рублях, в том числе с ценными бумагами, а также депозиты физических и юридических лиц в национальной валюте, операции с картами платежной системы МИР не подпадают под действия любых санкционных ограничений со стороны иностранных контрагентов и государств.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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