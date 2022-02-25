ЕС: второй пакет санкций затронет 70% российских банков

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что второй пакет санкций Евросоюза (ЕС) затронет стратегические сектора российской экономики. Они были объявлены на фоне начавшейся российской военной операции на Украине, сообщает на «РИА Новости».

Госпожа фон дер Ляйен рассказала, что ЕС ограничит России доступ к ключевым технологиям — таким, как полупроводники, а также введет запрет на продажу всех самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.

Кроме того, по её словам, «этот пакет санкций включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынках».