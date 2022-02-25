Новости

ЕС: второй пакет санкций затронет 70% российских банков

Читайте также:

Санкции ввели против пяти российский банков
25 февраля 2022
Что происходит на второй день после ввода войск России на Украину
25 февраля 2022

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что второй пакет санкций Евросоюза (ЕС) затронет стратегические сектора российской экономики. Они были объявлены на фоне начавшейся российской военной операции на Украине, сообщает на «РИА Новости».

Госпожа фон дер Ляйен рассказала, что ЕС ограничит России доступ к ключевым технологиям — таким, как полупроводники, а также введет запрет на продажу всех самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.

Кроме того, по её словам, «этот пакет санкций включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынках».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Военная операция в Донбассе 2022 Украина, Россия, НАТО #Украина #Донецк, последние новости":
Все материалы сюжета (61)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании