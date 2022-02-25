Сеть магазинов электроники DNS подняла цены на товар до 30%

Введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров, говорит директор DNS Дмитрий Алексеев.

«Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», – написал Алексеев.

Он также добавляет, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. «Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно», – заключает директор.