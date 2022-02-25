Что нужно знать при покупке жилья с использованием средств материнского капитала?

Большинство российских семей расходует средства на приобретение собственного жилья.

Материнский (семейный) капитал – это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

Средства материнского капитала могут быть направлены только на оплату жилого помещения, и такое помещение должно полностью соответствовать требованиям положений статьи 16 Жилищного кодекса Российской Федерации. Таким образом, если приобретается жилое помещение, в частности, жилой дом с земельным участком, договор купли-продажи должен содержать четкие формулировки, однозначно свидетельствующие о том, что за счет средств материнского капитала приобретается именно жилое помещение, а не земельный участок. Также, важно учитывать удовлетворительное техническое состояние здания, в котором расположено приобретаемое жилое помещение.

«Наличие в Едином государственном реестре недвижимости полной и достоверной информации об объектах недвижимости, в том числе, жилых помещениях, является одной из наших приоритетных задач», – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Оксана Викторовна Арсентьева.