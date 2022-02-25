Альфа-Банк: Ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на работу банка

Альфа-Банк работает как обычно: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы работают в стандартном режиме.

– Единственное ограничение: Альфа-Банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. Но Альфа-Банк – непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании. По-настоящему значимые санкции коснулись других банков, – говорится в сообщении банка.