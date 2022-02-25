ВТБ: Санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе в валюте

ВТБ — один из системообразующих банков России с широким международным присутствием и устойчивым финансовым положением. Санкции для банка — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом, говорится в заявлении.



– У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов.

Санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе — номинированных в долларах США и евро.

Все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России.

Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России. В партнерстве с Национальной системой платежных карт мы обеспечиваем их работоспособность в качестве платежного средства во всех точках приема, обслуживаемых российскими банками.

В штатном режиме продолжают работать эквайринговые терминалы и кассы в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых в Банке.

Получение наличных возможно в любом банкомате страны. ВТБ не ограничивает обмен валюты. Клиенты сохраняют возможность открыть счет в различных иностранных валютах.

Введенные ограничения коснутся использования пластиковых карт нашего банка за границей: клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, мы рекомендуем снять наличные средства с карты ВТБ или расплачиваться картами другого банка.

Банк ВТБ продолжит обслуживать брокерские счета. Часть операций, касающаяся расчетов в валюте, временно недоступна. Мы работаем над поиском возможных решений для восстановления данного функционала. Клиент может обратиться в ВТБ для перевода ценных бумаг иностранных эмитентов к другому брокеру. Менеджеры ВТБ помогут оформить поручение.

Клиентам — юридическим лицам для минимизации рисков в сложившейся обстановке мы рекомендуем временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро в рамках обслуживания Вашей организации в Банке ВТБ. При проведении расчетов в других валютах просим исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США, Европейского союза (ЕС), Великобритании или на иных основаниях считающихся осуществляющими деятельность в США/ЕС/Великобритании, а также их дочерних структур.

ВТБ был и остается надежным партнером для миллионов клиентов, инвесторов и акционеров. Банк продолжает обслуживание физических и юридических лиц, обеспечивая высокое качество предлагаемых им финансовых услуг.

Просим Вас следить за дальнейшими официальными сообщениями и рекомендациями от банка ВТБ по работе в текущих условиях на сайте Банка ВТБ (www.vtb.ru), а также в системах дистанционного обслуживания.