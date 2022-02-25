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Санкции ввели против пяти российский банков

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Президент США Джо Байден ввел санкции против пяти российских банков, в числе которых – Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и Альфа-банк. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщают «Известия».

«Эти финансовые институты играют значительную роль в российской экономике, их совокупные активы составляют $80 млрд», – говорится в тексте сообщения американского ведомства.

Как отмечается, новые санкции «еще больше ограничат российский сектор финансовых услуг и значительно снизят способность других критически важных российских экономических секторов получать доступ к глобальным рынкам, привлекать инвестиции и использовать американский доллар».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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