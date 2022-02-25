Нужно ли снимать наличные? Как санкции повлияют на банки

В четверг на фоне проведения военной спецоперации на Украине российский финансовый рынок рухнул: индекс МосБиржи упал на 45%, индекс РТС – почти на 50%, доллар достиг 89,6 руб., евро – 100 руб. Некоторые клиенты выстроились в очередь за наличными, в соцсетях появились сообщения о невозможности снять валюту с карт.

В то же время Банк России объявил о беспрецедентных мерах поддержки всей финансовой системы. Регулятор начал интервенции на валютном рынке, которые не проводил с июля 2015 года, предоставил банковскому сектору дополнительную ликвидность через операции репо на 1 трлн руб., а 25 февраля предоставит еще 2 трлн руб., Также Банк России расширил ломбардный список ценных бумаг, под которые можно привлечь кредиты в ЦБ.

В свою очередь, сами банки поспешили успокоить клиентов, выпустив официальные заявления, в которых разъяснили, как введенные против них санкции повлияют на проведение операций.

Альфа-Банк: «По-настоящему значимые санкции коснулись других банков»

Так, Альфа-Банк заявляет, что работает как обычно: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы работают в стандартном режиме.

«Единственное ограничение: Альфа-Банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. Но Альфа-Банк – непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании. По-настоящему значимые санкции коснулись других банков», – говорится в сообщении банка.

ВТБ: «Санкции не стали сюрпризом»

ВТБ в своем заявлении подчеркивает, что он один из системообразующих банков России и санкции для него – реальность последних нескольких лет, и очередной раунд антироссийских санкций не стал сюрпризом. Вчера на Московской бирже акции ВТБ обвалились на 41%.

«У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов.

Санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро.

Все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России.

Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России».

В банке отмечают, что получить наличные возможно в любом банкомате страны. Не ограничивает ВТБ и обмен валюты.

При этом введенные ограничения коснутся использования пластиковых карт банка за границей: клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, банк рекомендует снять наличные средства с карты ВТБ или расплачиваться картами другого банка.

Клиентам – юридическим лицам для минимизации рисков банк в сложившейся обстановке рекомендует временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро.

Сбербанк: «Мы готовы к любому развитию ситуации»

Сбербанк попал под санкции. На этом фоне его акции на Московской бирже обвалились на 36%. В официальном сообщении банка подчеркивается, что все системы учреждения работают в штатном режиме. Клиентам в полном объеме доступны их средства и сервисы. Это касается как физических, так и юридических лиц.

В банке заверяют, что располагают всеми необходимыми ресурсами и опытом для работы в сложившихся условиях, а информация о любых ограничениях является фейком.

«Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций», – сообщают в банке.

Банк «Открытие»: «Санкции никак не влияют на проведение операций внутри России»

Санкции не окажут существенного влияния на деятельность банка, говорится в заявлении банка «Открытие».

«Мы были готовы к такому развитию ситуации. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы, – сообщает пресс-служба учреждения. – Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США. Мы подтверждаем, что выполняем обязательства перед всеми клиентами.

Санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Для этого наши клиенты могут использовать все привычные каналы – офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк.

Все карты банка «Открытие», в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России.

Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей.

Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуем снять наличные средства с карты «Открытия» или расплачиваться картой другого банка».