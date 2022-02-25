Суд вынес решение по вымогательству имущества бывшего завода металлоконструкций на сумму свыше 8 млн рублей в Приангарье

Ангарский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 4 местных жителей, сообщили SIA.RU в прокуратуре.

Суд установил, что в 2018 году подсудимые, угрожая представителю собственника завода в Мегете, требовали передать им лом черного и цветного металла на сумму 8,6 млн рублей.

Не добившись желаемого, злоумышленники демонтировали и вывезли с завода металлические изделия на 7,2 млн рублей.

Преступная деятельность пресечена осенью 2018 года сотрудниками ГУ МВД, спецподразделений Росгвардии, СУ СК, УФСБ России по Иркутской области. В ходе обысков у одного из соучастников изъяты патроны к огнестрельному оружию.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к лишению свободы на сроки от 6 лет и 4 месяцев до 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму свыше 6,5 млн рублей.