На организацию питания школьников в 2022 году Приангарье направит более 2,5 млрд рублей

За счет федеральных средств (1,4 млрд рублей) горячее питание получать все учащиеся 1-4 классов – 144 тысячи детей. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона напомнил, что по-прежнему в Приангарье проводят мониторинг школьного питания и работает горячая линия. По телефону 8 (3952) 20-16-38 можно проконсультироваться по вопросам школьного питания.

«Мы меняем ситуацию со школьным питанием в лучшую сторону. Так, в прошлом году отремонтировали и оснастили современным оборудованием пищеблоки в 32 школах области», – сказал Кобзев.