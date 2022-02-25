Мужчина пытался взорвать банкомат в Иркутске

Злоумышленника спугнул бдительный сотрудник финансовой организации, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

Прибывшие по указанному адресу оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как неизвестный проник в офис и, используя специальные приспособления, пытался похитить деньги.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 34-летний иркутянин.

В его машине полицейские обнаружили устройства, при помощи которых, по предварительным данным, он планировал взорвать терминал. Следственными органами в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам кражи.