Ростуризм заканчивает программу весеннего туристического кэшбека

Средства, выделенные на весеннее окно продаж, практически полностью перечислены туристам, сообщили в ведомстве.

Сумма, которая запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Воспользовалось уже почти 700 тысяч человек – они приобрели поездок с кешбэком на 12 млрд рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 млрд рублей.

Поэтому окно продаж будет завершено досрочно – в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней чтобы это сделать.