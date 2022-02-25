Опубликована программа фестиваля «КнигаМарт» – 2022

В нее вошли 130 событий, сообщили SIA.RU в администрации области.

Оргкомитет международного книжного фестиваля «КнигаМарт» опубликовал программу мероприятия. В неё вошли 25 встреч с писателями, 15 лекций, десять дискуссий, девять презентаций книг, пять кинопоказов, а также выставки, поэтический перформанс и книжное ток-шоу.

Фестиваль «КнигаМарт» пройдёт с 3 по 6 марта. Участие в нём примут известные писатели, критики, издатели и популяризаторы науки. Самой обширной за всю историю фестиваля станет региональная программа – 70 местных писателей и поэтов встретятся с читателями в Иркутске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Орде, поселках Хужир и Тургеневка. Так, с читателями встретятся писатель-фантаст, автор цикла книг «Тайный город» Вадим Панов, культуролог, автор бестселлеров «Исповедь литературоведа» и «Тайная жизнь шедевров» Николай Жаринов и молодой писатель, автор романа «Угловая комната» Тимур Валитов, кинодраматург, автор романов «Финист – ясный сокол», «Патриот», «Готовься к войне» Андрей Рубанов, писательница, автор романа «Павел Чжан и прочие речные твари» Вера Богданова. Её произведение вошло в короткий список престижной Российской литературной премии «Национальный бестселлер в 2021 году.

Антрополог Станислав Дробышевский проведёт лекции, где представит будущее человечества в утопиях и антиутопиях. Астрономы Сергей Язев и Владимир Сурдин поговорят о планете Венера. Научный журналист Алексей Паевский расскажет о том, как COVID-19 влияет на мозг, а соавтор книги «Страдающее Средневековье» Михаил Майзульс – о влиянии творчества Иеронима Босха на современную культуру.

Также пройдут онлайн-встречи с зарубежными гостями – сербским поэтом Гораном Лазовичем, литовским литератором Римантасом Грейчюсом, французским автором детективов Мишелем Бюсси, востоковедом Русланом Сулеймановым, проживающим в Египте.

На фестивале презентуют новые книги – автофикшн «Рана» лауреата премии «НОС» Оксаны Васякиной и роман «Саша, привет!» автора пьес «Сережа очень тупой» и «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова. В рамках фестиваля в Доме кино состоится показ фильма «Человек из Подольска» и встреча с автором пьесы Дмитрием Даниловым.

Кинокритик Антон Долин в режиме онлайн представит новый номер журнала «Искусство кино».

Во время дискуссий гости и зрители фестиваля обсудят городскую и спортивную журналистику, книжные фестивали и магазины, концепции развития библиотек. Частью «КнигаМарта» станет региональный этап чемпионата по чтению вслух «Открой рот».

В программе запланированы отдельные события для профессионального книжного сообщества. Центральным мероприятием арт-программы станет открытие выставки графики Марины Успенской «Датский след “Серебряного копытца“», которая займёт два этажа библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского.

Для участия в событиях фестиваля в библиотеке посетителям старше 18 лет необходимо предъявить действующий QR-код о проведенной вакцинации или о перенесенном заболевании. Ключевые события покажут в прямом эфире на странице библиотеки в сети «ВКонтакте» и на канале в youtube.

Книжный фестиваль «КнигаМарт» пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры и архивов Иркутской области и Иркутской нефтяной компании. Организаторы фестиваля – Иркутская областная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского и фонд поддержки НКО «Новый Альянс». Полная программа фестиваля находится на сайте.

Международный книжный фестиваль «КнигаМарт» впервые прошел в 2019 году в Иркутске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Ангарске. В 2021 году в онлайн- и офлайн-форматах на фестивале выступили 90 спикеров, 2000 иркутян посетили мероприятия «КнигаМарта» в областной библиотеке им. Молчанова-Сибирского.