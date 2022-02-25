Михаил Задорнов: «Открытие» работает в обычном режиме

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов обратился к клиентам:

«Рынки сегодня испытывают резкое падение из-за военной операции. Банк готов к текущему развитию событий. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы.

Мы сможем обеспечить все необходимые потребности клиентов, все операции проводятся в обычном режиме. При необходимости банк „Открытие“ задействует дополнительные инструменты для обеспечения непрерывности деятельности.

Я абсолютно уверен, что Центральный Банк и Минфин в эти дни предоставят системообразующим банкам дополнительные инструменты, которые позволят обеспечить расчеты, наличные средства и другие инструменты для удовлетворения любых потребностей клиентов. Уверен, что в течение нескольких дней ситуация стабилизируется».