Газпромбанк продолжает обслуживать своих розничных и корпоративных клиентов в обычном режиме. Все обязательства перед ними выполняются в полном объёме. Все физические и юридические лица — клиенты Банка имеют непрерывный доступ к денежным средствам и всем сервисам.

Пресс-релиз Министерства финансов США, распространённый вечером 24 февраля, и обновленное следом регулирование США сообщают об ограничениях Газпромбанка в части привлечения средств на американском рынке капиталов сроком свыше 14 дней. Такие ограничения не являются блокирующими (SDN) и не влияют на текущую операционную деятельность Банка.