Выгодная весна – с картами Visa Дальневосточного банка

Порадовать себя и своих близких подарками к Международному женскому дню, пополнить гардероб стильными новинками, приобрести витамины для красоты и здоровья теперь можно намного выгоднее- с картами Visa Дальневосточного банка!

До 30 марта 2022 года включительно держатели карт Visa могут воспользоваться предложениями:

скидка 1000 рублей при заказе в интернет-магазине SEPHORA на сумму от 5000 рублей;

скидка 15 % в интернет-магазине Lamoda;

скидка 300 рублей при заказе на сумму от 3000 рублей в Яндекс.Маркет.

С более подробными условиями получения скидок можно здесь или на сайтах партнеров.

Сроки проведения акции: с 20 февраля 2022 г. по 30 марта 2022 г. включительно. Организатор Акции: ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, специальных предложениях акции, их количестве, сроках, месте и порядке их получения – на сайте www.visa.com.ru/pay-with-visa/gifts. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).